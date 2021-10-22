蕭邦國際鋼琴比賽冠軍得主、大陸「十大青年領袖」、五登央視春晚，曾受聘音樂學院副院長和教授的中國知名鋼琴家李雲迪，因嫖娼被北京市朝陽公安分局依法行政拘留，已被中國音樂家協會取消會員資格。大陸律師研判，李雲迪可能因此需賠付娛樂事業合同違約金。

中國音樂家協會發布聲明：據北京警方通報，鋼琴家李雲迪因嫖娼已被朝陽公安分局依法行政拘留，消息一經發布，即引發輿論廣泛關注，產生了極其惡劣的社會影響。

中國音樂家協會取消鋼琴王子李雲迪會員資格。（新浪新聞）

聲明指，李雲迪，係中國音樂家協會會員。依據《中國音樂家協會章程》第25條規定，經中國音樂家協會祕書長辦公會研究決定，取消其中國音樂家協會會員資格。

律師表示，李雲迪可能被演藝公司追究違約責任，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目面臨合同違約的責任，可能要賠付違約金。還有律師稱：「有可能他終身都不能從事演藝行業，也有可能經歷幾年的禁演期限。」

陸媒此前報導，民眾舉報稱，有人在朝陽某社區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳X卉（女，29歲），嫖娼違法人員李雲迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

報導稱，通報發布前近半小時，平安北京發文：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯…… 」疑似暗指李雲迪嫖娼一事。

李雲迪的微博認證為：國際鋼琴家、重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席。

最新動態顯示，10月21日中午，李雲迪仍在社交平台為參與錄製的《披荊斬棘的哥哥》做宣傳。

公開資料顯示，李雲迪1982年10月7日出生於重慶，鋼琴演奏者。

2000年18歲的李雲迪獲得第14屆蕭邦國際鋼琴比賽冠軍。2001年首登中央電視台春節聯歡晚會舞台；與德國DG唱片公司簽約並發行首張古典音樂專輯《蕭邦精選》。

曾於2012年受聘四川音樂學院鋼琴研究院副院長和教授。李雲迪2021年五登央視春晚。2021年8月12日，參加音樂競演節目《披荊斬棘的哥哥》。

2007年，李雲迪榮獲「中國十大青年領袖」「全國五四青年大使」「深圳義工形象大使」等榮譽稱號。