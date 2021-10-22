「證件妹」吳佳穎參加東奧女子25公尺火藥手槍項目，最後拿下第5名成績，優秀表現和甜美外表讓她知名度暴增，親民的她時常在IG分享生活近況，日前她曬出一張最新代言照，身穿低胸運動內衣和皮褲，深藏不露的好身材頓時現形，引起網友熱烈討論。

吳佳穎在IG發文為機車代言，穿上白色運動內衣和黑色皮褲，與以往甜美風格不同，辣秀好身材，運動內衣的低胸設計更是讓她的豐滿上圍無所遁形，渾圓雙球感覺隨時都要掉出，當她轉過身，背後的大挖背設計洩出她一片零贅肉的美背，就連翹臀都一覽無遺。

貼文一出，不到一天就吸引1.8萬人按讚，網友們紛紛留言直呼，「哇！深藏不露！」、「正妹級數再上一層樓，超正」、「機車都害羞了」、「有辣」、「好身材」、「太美了！」、「第三張我以為是…林依晨」、「這！有料！」、「戀愛了」、「超美」、「我直接看傻眼，正到掉渣」、「身材真的很好」。

事實上，吳佳穎參加後完東京奧運後，不只台灣鄉民超愛，甜美外貌甚至還受到日本媒體關注，前陣子她在IG上發文曬出穿短褲的照片，罕見露出一雙白皙纖細的美腿，竟被日本媒體《體育報知》大肆報導，還衝上日本雅虎新聞熱門，可見她的超強魅力。