台股加權指數22日開在16900.32點，呈現小漲，權王台積電（2330）開高在600元，元宇宙概念指標股宏達電（2498）一馬當先，早盤股價漲逾6％，ABF載板三雄早盤漲幅亦逾2％，電動車零組件概念股走揚，盤面呈現個股表現，加權指數早盤在盤下附近震盪。

特斯拉財報創佳績激勵股價勁揚，帶動標準普爾500指數創歷史收盤新高、那斯達克指數同步走揚，惟IBM Corp.財報欠佳股價大跌，壓抑道瓊工業平均指數逆勢走低。

道瓊工業平均指數10月21日終場下跌0.02%(2.26點)、收35603.08點。那斯達克指數上漲0.62%(94.02點)、收15215.70點，創9月9日以來收盤新高。

費城半導體指數上漲1.12%(37.83點)、收3412.05點。

統一投顧指出，美股企業財報利多帶動國際股市走揚，台股同步展開反彈走勢，不過，上檔將面臨季線及萬七關卡的雙重壓力。考量通膨及縮減購債議題將持續干擾資本市場，加上近期台股成交量能並未放大，顯示追價意願不足，指數上檔空間有限。

操作建議選股重於選市，建議採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。