NBA球季正式開打，萬眾期待的湖人隊首戰敗給勇士，加上熱身賽已苦吞7連敗，對此今夏被交易到巫師的庫茲馬(Kyle Kuzma)有話要說，他在湖人輸球後於個人IG轉發網友貼文，內容提到：「沒有庫茲馬，湖人已經0勝7敗了。」並在文章上放了幾個表情圖案，不過他很快就將這條推文刪除。

Kyle Kuzma just posted and deleted this on IG 😬



(h/t @RealQuintonMayo ) pic.twitter.com/bLl1mey8R9 — NBA Central (@TheNBACentral) October 20 2021

今年夏天湖人為換得「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)，將庫茲馬、「KCP」波普(Kentavious Caldwell-Pope)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)及今年1支22順位首輪籤、未來2支次輪籤送出去巫師，最後成功得到韋斯布魯克，不過韋斯布魯克目前表現仍不佳，看來還未適應球隊。

倒是庫茲馬在巫師熱身賽漸入佳境，例行賽首戰拿下11分15籃板，成功擊退暴龍，而被湖人交易後不太開心的哈瑞爾則拿下22分9籃板，雖然只是首場比賽，但球迷一逮到機會就用湖人的困境來大作文章，或許這位發文球迷看不慣湖人拋棄庫茲馬，才因此調侃湖人一番。

而庫茲馬轉發貼文的動機也耐人尋味，按照他留下「流汗」表情圖，或許沒有嘲諷和攻擊湖人的意思，只單純認為球迷發文很犀利罷了，不過庫茲馬可能不想因此得罪大批湖人粉絲和老東家，迅速將這則發文給刪除，但知名媒體《NBA Central》早就截圖發布。

庫茲馬在2017年以首輪第27順位被籃網選上，隨後被交易到湖人，之後在效力的首季入選年度最佳新秀第一隊，2019年拿下明星周新秀挑戰賽MVP，不過除此之外他的表現始終不太穩定，整個湖人生涯平均得分沒有超過20，投籃命中率大約4成多。