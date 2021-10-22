高通技術公司今日宣布推出針對7GHz以下頻段的高通ultraBAW射頻濾波器技術，是以高通數據機到天線解決方案為基礎打造的另一項創新，推動高效能5G與連網系統在橫跨各無線產品領域的發展，該產品預計將於2022年下半年上市。

射頻(RF)濾波器能將手機接收與發射的無線電訊號從不同頻段中分離出來。全新高通ultraBAW射頻濾波器技術能讓5G和Wi-Fi解決方案皆能存取高達7 GHz以下的頻譜資源，以在更高的頻率上帶來更高的效能。能夠存取7 GHz以下頻段，將使下一代行動裝置、筆電以及眾多車用、物聯網與工業應用解決方案受益於5G與Wi-Fi共存，進而增強室內與室外的效能表現與功耗效率。

全新高通ultraBAW射頻濾波器承接先前宣布的高通ultraSAW技術，持續擴展領先業界的效能。高通ultraSAW技術涵蓋較低的600MHz至2.7GHz頻段，而高通ultraBAW技術則涵蓋2.7至7.2GHz頻段，擴展高達7GHz以下的中頻段連網能力。高通ultraBAW更支援高達300MHz的超寬頻道，並可與5G和或Wi-Fi網路共存，提升下載和上傳的速率。

藉由將支援的頻率由2.7GHz提高至7.2GHz，高通ultraBAW技術能夠支援一些Wi-Fi的關鍵頻段，包括5GHz、以及近期被應用在Wi-Fi 6E與未來Wi-Fi標準使用的6 GHz頻段。搭載高通ultraBAW技術的裝置將能享有提升的傳輸速率與定位服務，以及其他更多優點。

全新高通ultraBAW射頻濾波器加入高通ultraSAW和眾多其他射頻前端的終端元件，成為高通技術公司完整天線到數據機射頻解決方案產品組合之一，持續達成突破性創新、效能與功耗效率。

採用高通ultraBAW濾波器技術的產品目前已開始提供樣品給客戶。搭載此技術的商用裝置，預計將於2022年下半年上市。