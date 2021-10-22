櫃檯買賣中心持續推動永續發展債券發行與上櫃掛牌，截至110年10月19日止，國內可持續發展債券流通在外共計9檔，發行餘額達新台幣544.38億元，玉山銀行已於10月15日申請總額上限20億元之可持續發展債券資格認可，預計10月底發行並上櫃。

根據櫃買中心統計，截至110年10月19日止，國內可持續發展債券流通在外共計9檔，發行餘額達新台幣544.38億元，110年截至10月19日發行6檔，發行總金額新台幣486.38億元(包括北富銀新台幣10億元、智利政府美元15億元、合庫新台幣10億元、高盛金融國際有限公司美金0.75億元、土銀新台幣10億元、台灣高鐵新台幣10億元)。

玉山銀行已於10月15日申請總額上限20億元之可持續發展債券資格認可，預計10月底發行並上櫃，所募資金主要用於「再生能源及能源科技發展」之綠色投資計畫及「基本服務需求」、「可負擔的住宅」、「創造就業」、「社會經濟發展和權利保障」等之社會效益投資計畫。

在社會責任債券部分，櫃買中心於110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至10月19日止，流通在外檔數已計有6檔，發行餘額為新台幣132.97億元(包括永豐銀新台幣10億元、凱基銀新台幣7億元、中信銀新台幣10億元、遠東新世紀新台幣12億元、韓國新韓信用卡公司美金3億元、北富銀新台幣10億元)。

至於合作金庫已於10月5日取得社會責任債券資格認可，預計10月29日發行新台幣10億元並上櫃，所募資金全數運用於「可負擔的住宅」之社會效益投資計畫。