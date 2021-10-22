VOA美國之音報導，英國國防大臣本∙華萊士（Ben Wallace）當地時間周四（21日）警告北京，侵擾台灣防空識別區很危險，而且有可能引爆衝突。他同時呼籲中國尋求一個和平的方式解決與台灣的分歧。

根據路透社報導，華萊士是在布魯塞爾出席北約會議期間接受媒體訪問時作上述表述的。台海兩岸問題並不在這次北約會議的議程上。

今年十月份的頭4天，大陸解放軍天天出動大機群侵擾台灣防空識別區，4天擾台的軍機累計多達149架次，引發台海緊張情勢急劇升高和美英日澳等國的嚴重關切。

「軍事上而言，我們看到他們在故作姿態。我們認為那是不明智的」，華萊士警告，「你有造成地區不穩定的危險，你也有引發其他爭議地區衝突的危險。」

華萊士還向媒體表示，「中國大陸與台灣的分歧需要通過和平的方法來解決。」他提到了香港的前例。

香港作為英國的前殖民地，是通過中英談判，在中國作出「一國兩制」和讓香港維持言論和集會自由以及獨立司法體制的承諾後，於1997年將主權移交中國大陸。

報導稱，但是中國政府從去年起，在香港落實無所不包的國安法，嚴厲打擊和鎮壓異議和自由的聲音，同時又否認國安法侵蝕了香港的自由和港人的權利。

「我想這也是我們為什麼對香港這麼擔憂的原因，因為台灣實際上也是『一國兩制』的對象，」華萊士說，「如果你把這些都當垃圾，而且違背那些承諾，這對台灣又意味著什麼呢？」

雖然中華人民共和國自1949年建政以來，台海兩岸就一直分離、分治，但北京堅持認為台灣是其領土主權的一部分，而且即使動用武力，也要實現台灣與中國大陸的統一。由於中國當局認定蔡英文政府奉行台獨政策，因此從2016年蔡英文主政以來就切斷了兩岸之間所有的官方聯繫。北京還持續增加在台灣周邊海空域的軍事活動，不斷加大對台灣的軍事威脅。

很多軍事專家認為，中國持續以大機群侵擾台灣防空識別區，加上台灣被迫緊急起飛戰機應對，這使擦槍走火和誤判的風險陡然升高，很可能導致一場危機。

台灣國防部長邱國正2周前就警告說，目前台海情勢是他從軍40年來最為嚴峻的時刻，而且解放軍將在2025年具備全面攻台能力。

不過台灣國安局長陳明通周三（20日）在立法院回答立委有關台灣是否近期就要面對戰爭的問題時表示，兩岸在一年內發生戰爭的機率很低，但就怕有例如新冠疫情等突發事件，所以台灣要密切注意。他認為，如果沒有這個因素，「一、二、三年內，總統蔡英文任內都不會有事」。