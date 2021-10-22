上市公司互億科技（6172）董事長廖年豐，涉嫌利用人頭公司進行假交易，虛增營收美化財報，另還疑似多買賣自家股票，製造股票活絡的假象。檢調21日發動搜索，預依違反《證券交易法》約談5人到案，檢察官複訊後，對董事章德功聲押禁見，廖年豐則以100萬元交保。

本案其餘涉嫌做人頭的被告也都交保，分別是陳姿鈺60萬元、郭坤樹50萬元、章建興30萬元、蕭志瑩30萬元、黃貽玢30萬元、曾湘玲10萬元、章成安5萬元。

互億科技官網指出，公司成立於1997年8月，2002年4月18日掛牌上櫃。公司成立不久即成為台灣前3大筆記型電腦專用的PC-Card專業設計、研發、製造及銷售廠商，目前是專精PDA及筆記型專用卡及週邊的專業廠商，各項產品榮獲國家精品獎項名列天下雜誌1000大。

檢調獲報，互億科技董事長廖年豐等人為了拉抬自家股價，疑利用人頭公司進行假交易，虛增公司營收，美化財報，同時還多次進場買賣自家公司股票，製造交易活絡假象，涉嫌《證券交易法》財報不實、操縱股價等罪。