《2049》首部曲《幸福話術》已在上映，李亦捷在劇中與陳漢典一對有溝通障礙的夫妻，兩人在無話可說的情況下，只能用「讀心裝置」去理解對方話語背後的意義，提到現實中如果有「讀心裝置」，最想知道誰的內心，李亦捷想了半天，先是回答「我家的小狗」，隨後語出驚人的說：「喔！還有我家的蟑螂！」

李亦捷喜歡小動物，若有讀心裝置會想與動物溝通，佩戴AKACHEN鈦金屬雀鳥戒指、一對蜻蜓胸針。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Paul Smith）

李亦捷笑說，她與男友溝通無礙，每次吵架都吵不起來，有時她氣到調頭就走，但男友會把她追回來，希望兩人一起面對問題，把話說明白，不要藏在心裡，「很多爭吵說清楚就沒事了，只要兩人有愛、有共識，最大的歧見也會成熟去面對。某方面來說，我覺得我和男友都有讀心術，都了解彼此的心意。」

和男友不需要「讀心裝置」，但陳亦捷仍希望能擁有這項科技，與動物溝通。她笑說，她喜歡各種動物，從小到大幾乎什麼寵物都養過，鳥獸蟲魚無一不包，她經常會在一旁觀察、臆測牠們到底在想什麼，甚至還會和牠們說話，就連家裡的蟑螂也會以愛包容，「很友善、客氣地請出家門」。

不過有天她在洗澡時，有隻蟑螂竟飛到她身上，讓她驚嚇連連，從此心裡留下陰影，再也無法與蟑螂和平相處，非得趕盡殺絕不可，「若我有讀心裝置，很想問一問蟑螂，天地這麼大，為何飛到我身上？是不是應該跟我說聲對不起！」

李亦捷在新劇《2049──幸運話術》中與老公有溝通障礙，必須裝上「讀心裝置」才能了解老公的心，佩戴AKACHEN鈦金屬蝴蝶戒指與瓢蟲珠寶胸針。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Paul Smith）

在《2049》首部曲《幸福話術》中，李亦捷雖與陳漢典有溝通障礙，但私底下兩人卻很有默契，經常穿同色系或服裝風格的衣服出現在片場，就連使用的手機殼也很類似，與戲中的角色設定完全不同，兩人合作起來十分愉快。

李亦捷進棚拍攝AKACHEN時尚專題，佩戴鈦金屬鑲嵌彩色寶石的雀鳥戒指、蝴蝶、蜻蜓和瓢蟲胸針等，彷彿李亦捷擁有「讀心術」，正在與動物對話一般，尤其是與雀鳥對話的趣味畫面，讓人聯想到迪士尼卡通《白雪公主》，看來不只「讀心術」這項天賦不僅李亦捷想擁有，也是所有人的夢想。

AKACHEN鈦金屬雀鳥戒指。（AKACHEN提供）

AKACHEN鈦金屬輕雲蝴蝶戒指。（AKACHEN提供）

AKACHEN瓢蟲紅寶石珠寶胸針。（AKACHEN提供）