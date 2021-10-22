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新球季改由奇德擔任總教練的獨行俠，卻在開幕戰狠狠重摔！崔楊22日克服開賽低潮，最後貢獻19分、14助攻，帶領地主老鷹在開幕戰以113比87痛扁獨行俠，展現他們新球季捲土重來氣勢，反觀獨行俠則是輸得灰頭土臉，似乎還不習慣奇德領軍。

原本兩隊打完上半場，老鷹僅以51比44小幅領先，但到第3節，適時找回外線手感的崔楊，幫助老鷹第3節狂轟35分，反觀獨行俠單節只拿20分，雙方差距轉眼擴大到20分以上，不過打到最後4分11秒，奇德才肯換下主力宣告認輸。

老鷹除了崔楊雙十貢獻，雷迪許也替補攻下全場最高20分，約翰柯林斯16分、9籃板，卡培拉12分、13籃板，波達諾維奇與杭特各有11分，可說先發與替補都有發揮，看來他們確實提前準備好迎接新球季到來，也想再次闖進季後賽。

獨行俠明星後衛東契奇雖有18分、11籃板及7助攻，全場投17中6的手感卻不理想，更出現多達5次失誤，布朗生替補攻下17分，小哈達威14分，波爾金吉斯11分、5籃板表現也不及格，代表獨行俠還需更多時間適應奇德全新體系。