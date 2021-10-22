大陸鋼琴家李雲迪因嫖娼被依法行政拘留，10月22日早，大陸線上「芒果TV」《披荊斬棘的哥哥》多期節目顯示已下架，參演人員中已無李雲迪。《新京報》報導，10月21日晚，芒果TV《披荊斬棘的哥哥》前七期節目全部下架，目前只能從第八期開始觀看。

此前，據「平安北京朝陽」21日晚消息，近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某社區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳X卉（女，29歲），嫖娼違法人員李X迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。據《人民日報》官方微博消息，李X迪正是鋼琴家李雲迪。

李雲迪涉黃復出幾無可能，線上節目火速打馬賽克。（經濟觀察網）

大陸經濟觀察網報導，當天，《披荊斬棘的哥哥》（下稱《哥哥》）最新一期播出，是李雲迪「復活」後的首場公演。

通報發布後不久，有網友刷新節目發現該視訊呈現如此字樣，「抱歉，該視訊已下線。」隨後再刷新，原時長為127分鐘的節目縮短為了121分鐘。同時，李雲迪鏡頭全部被打上馬。

早於官方通報，有網友發現最新一期節目中，李雲迪的鏡頭減少、遭到打馬，關於「李雲迪鏡頭」話題在微博上引發關注。

當晚8點45分，平安北京發布微博：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯.......」並配圖鋼琴黑白鍵。另外，一張「平安北京朝陽」發布於20點44分的「李某笛」通報圖也在網上流傳。不過疑似遭到刪除。最後「平安北京朝陽」於21點06分發布了上述通報。

根據微博認證，李雲迪的頭銜包括國際鋼琴家、重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席。此外，李雲迪還擔任廣州城市形象代言人。

據不完全統計，李雲迪的品牌代言、商務廣告方包括認養一頭牛、廣汽豐田漢蘭達、京東PLUS、東風日產、勞力士、三星折疊屏、卡薩帝、皮阿諾、美嘉樂器等。

大陸「企查查APP」顯示，微博認證上認證的「國際鋼琴大師李雲迪個人工作室」的雲迪音樂，全稱為雲迪音樂集團有限公司，註冊地為香港，註冊時間為2012年。該公司由李雲迪父母持股，持股比例分別為50％。

經濟觀察網報導，北京星權（海口）律師事務所樸藝丹表示，類似於李雲迪被警方通報存在嫖娼行為的，高機率會被認定為劣跡藝人。

今年下半年以來，包括鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、霍尊在內藝人負面消息釋出，大陸國家相關監管部門發布了相應政策，加大對文娛領域治理的力度。而朴藝丹對李雲迪的上述判斷也是依據近期監管的加緊。

9月2日，針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域出現的問題，中共中央宣傳部印發了《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》。其中提到：加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。

另外，中國演出行業協會於今年2月5日正式對外發布《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》。《辦法》首次明確規定演藝人員應當自覺遵守的從業規範，涵蓋遵守社會公德、堅守契約精神、尊重合作團隊與合作對象等十項義務性、責任性條款，以及十五項禁止性條款。

根據規定，「劣跡藝人」將受到協會會員單位1年、3年、5年甚至永久期限的聯合抵制，且必須在聯合抵制期限屆滿前3個月內提出申請，經過同意後才能繼續從事演出活動。劣跡行為除了吸毒、淫穢色情、酒駕醉駕等明確違反國家法律的行為外，還包括違背倫理道德、違反公序良俗等。

「類似於李雲迪劣跡藝人復出的可能性較小。」她說。另有文娛法律人士也表示，「嫖娼，那基本沒戲了。」

此前與李雲迪同是節目成員的藝人霍尊，因負面消息宣佈退賽，已錄製好的節目通過打馬、剪輯等方式播出。當時霍尊事件正處《哥哥》開播初期，芒果TV股價也一度遭遇關聯影響。

有行業人士表示，「《哥哥》目前已接近尾聲，應該影響不大，但芒果TV下一年選人的時候估計會很慎重。」