英特爾第三季營收意外疲弱，執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，製造整部電腦所需的輔助晶片短缺，使英特爾處理器晶片銷售受到阻礙。英特爾高層並發出預警，稱未來幾年公司利潤將下滑，以及公司將砸下重金改造晶片廠。受此打擊，英特爾周四盤後股價重挫9%。

英特爾公布第三季（截至9月25日）調整後營收為181億美元，落後分析師預測均值182.4億美元。毛利率為57.8%。淨利年增54%，為70億美元。調整後每股盈餘為1.71美元，優於華爾街預期的每股盈餘1.11美元。

英特爾財務長戴維斯（ George Davis）表示，第三季表現優異的每股盈餘中，約有14美分來自於利潤較高的產品和營運方面的收益，其餘則來自包括稅負重組等一次性項目。

戴維斯宣布將於2022年5月退休。

英特爾預估第四季營收約為183億美元，優於市場預估的182.5億美元。調整後每股盈餘預估為0.9美元，不及市場預估的每股盈餘1.11美元。第四季毛利率預估將下滑至53.5%。

英特爾預估2021年全年營收為735億美元，並上修全年每股盈餘預測至5.28美元。全年資本支出額預估介於180億～190億美元，全年毛利率預估為57%。

執行長基辛格表示，英特爾已經解決內部製造業務所面臨的短缺問題，但電源管理和WiFi通訊等其他晶片短缺，使客戶的PC和伺服器出貨受阻，進而減少對英特爾晶片的需求。他表示：「這是整個半導體業供應問題造成的直接影響」。

不過，基辛格也表示，終端市場需求仍然強勁，半導體的成長周期才剛開始，預期到2030年半導體市場規模將達到1兆美元，而先進製程的佔比可望超過五成。

此外，英特爾在法說會上仍給出意外強勁的長期展望，預估2022年營收至少達到740億美元，超出分析師預期的730億美元。該公司仍計畫大舉投資，稱2022年資本支出估將達到250億～280億美元，並將逐年提高。

英特爾表示，未來2到3年的毛利率可能介於51%～53%。這表示英特爾的利潤將大幅下滑，該公司預估今年毛利率為57%，而分析師預估為56.2%。

輝達和超微等選擇與晶圓代工廠合作生產高階晶片的競爭對手，正繼續蠶食英特爾的市占版圖。

英特爾旗下數據中心部門第三季營收為65億美元，不及市場預期的66億美元。

基辛格表示，數據中心部門的業績表現部分是因為中國雲端服務公司正在進行調整，以配合中國政府的新規定。這些中國企業是英特爾的主要客戶。

Atlantic Equities分析師Ianjit Bhatti表示，英特爾雲端運算部門營收衰退，反映出其競爭對手超微的市占擴大。

在英特爾發布業績後，周四超微和輝達盤後股價小漲。