在鐵工廠工作近30年的60歲王先生因長期彎腰、搬重物，造成腰椎慢慢不能負荷，彎腰會痛、雙側下肢痠麻，晚上睡到半夜會抽筋，進而無法工作，嘗試保守治療約3年但未見效，經朋友介紹到長安醫院骨科治療，檢查證實為椎間盤突出合併神經壓迫，透過微創脊椎減壓及椎體融合手術，術後第二天即可下床走路，王先生說「術後痠痛感減輕太多太多了，大幅改善生活品質。」

長安醫院骨科主任楊志鴻表示，患者的第2至第5腰椎有很明顯的骨刺及椎間盤突出，也有勞動性側彎問題，造成神經受到壓迫，因此患者走路會有點一跛一跛的、下肢會痠麻痛。經評估後建議手術治療，症狀改善很多，術後第二天即可下床走路。

長安醫院尋求骨科主任楊志鴻說影像檢查發現患者腰椎第2至第5節椎間盤突出合併神經壓迫。（長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

楊志鴻說，傳統的椎體融合手術，是靠X光機做判斷因此神經損傷風險高，此次採用的微創脊椎減壓及椎體融合手術，在術中電腦斷層3D導航機器幫助下，能精準定位、提升手術的安全性，讓神經損傷機會趨近於零，也縮短癒合時間，因此病患在術後第二天即可下床走路。

楊志鴻提醒，椎間盤突出是漸進式發展的，對於長期負重工作者如果出現1、下班回到家雙腳會特別的麻痛、2、上下樓梯非常的困難、3、從椅子上要起立的過程需要彎著腰、扶著東西，很吃力的站起來、4、腰痠到沒有辦法彎腰拿東西、5、嚴重至晚上睡覺，半夜容易痠麻或者是痛醒，等五種症狀任一種，應盡速就醫檢查、及早治療。

他也強調，現今有精準導航工具的幫助，可以增加脊椎手術時的安全性，大大的降低傷害神經的機會。