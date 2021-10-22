39歲大陸知名鋼琴家李雲迪，因優雅瀟灑的形象被封為鋼琴王子，然而21日晚間經北京市公安朝陽分局證實，他在北京嫖娼被捕，消息一出震驚音樂界，對此，李雲迪的愛徒大馬鋼琴女神李元玲也被無端波及，讓她不得不親上火線回應和李雲迪的真實關係。

李元玲在IG限時動態曬出《中國報》的臉書貼文截圖，可以看到新聞首圖寫著「李雲迪涉嫌嫖娼被抓」幾個大字，下面留言區一名網友直接TAG李元玲的臉書帳號表示：「鋼琴女神李元玲的師傅，李大師可是鋼琴界的巨星啊」，下面另一名網友則補充他們兩人都姓李，暗示關係匪淺。

李元玲回應李雲迪嫖娼事件。(圖/翻攝自李元玲IG)

對此，李元玲無奈回應，有網友私訊問她消息是否為真，「我剛剛在打電動也不知道有這新聞，點進去新聞看才知道我也中槍了」，她也拜託大家不要再問任何相關消息，她什麼都不知道，同時提到李雲迪在她心中的形象，「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很nice」。

最後李元玲更強調：「從來沒有越界的師生關係」，大動作撇清和師傅李雲迪的關係。事實上，最近李雲迪參加綜藝《披荊斬棘的哥哥》才讓人氣再攀上高峰，昨他在節目裡的片段卻突然全被打馬賽克，在網路上引起瘋猜背後原因，沒想到晚間公安局就公布李雲迪嫖娼消息，在整個音樂圈和娛樂圈丟下震撼彈。