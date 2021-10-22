基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，綜合媒體報導，民進黨立委蔡易餘表示，他發現PTT上有特定IP攻擊陳柏惟，查出IP來源是中山大學翠亨宿舍，恐被當跳板。對此，國民黨台北市議員王鴻薇表示，民進黨現在竟要進入校園來政治偵防，那她要問，這是民主法治的展現嗎？這會不會太雙標了？

王鴻薇21日在政論節目「少康戰情室」上表示，蔡易餘說查到一些攻擊陳柏惟的IP，是來自於中山大學的宿舍，所以要去調查，她認為蔡易餘的指控其實非常嚴重。王直言，民進黨現在要進入校園來政治偵防，那她要問，這是民主法治的展現嗎？這會不會太雙標了？

王鴻薇強調，除了蔡易餘講說攻擊陳柏惟的IP是以中山大學當跳板外，還有台灣國的成員王獻極更好玩，王獻極19日去拜大甲媽，稱大甲媽的指示是說，罷免陳柏惟有中共勢力的介入，

王感嘆，「你不覺得這種抗中保台的操作，已經到了極致了嗎」，她會覺得「怎會我們的標準這麼低」，今天只不過是來自在地的選民認為陳柏惟沒有捍衛地方權益，不管是萊豬的問題，還是疫苗的問題，所以才發動罷免陳柏惟的行動，怎會被汙衊為罷免陳柏惟都是中共同路人，真的不要動不動就拿大陸當擋箭牌。

對於蔡易餘的指控，綜合媒體報導，中山大學21日回應稱，初步發現疑似資安漏洞的分享器，後續會全力配合檢警調查。