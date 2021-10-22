陸官方近日大動作整頓演藝圈，不但嚴格要求藝人言行道德，封殺「劣跡藝人」，也管控粉絲圈運作，違者禁言甚至封鎖帳號，更傳出將施行「限籍令」，日前男神謝霆鋒突然公開表示已申請退加拿大籍，如今傳出影后鞏俐將接棒，也打算放棄持有多年的新加坡籍。

大陸演藝圈掀起整頓潮，影響範圍甚廣，許多藝人因此出現防範性舉動，如謝霆鋒先前上大陸節目接受訪談，就藉機公開表示已申請退出加拿大籍，引發熱議，如今鞏俐傳接棒，她1996年與新加坡富商黃和祥結婚，婚後為了跟家人方便相聚，在2008年正式入新加坡籍，夫妻倆平時定居香港，但每年都回新加坡度假，而鞏俐與黃和祥已於2009年離婚，恢復單身後影后並未更改國籍，直到近日傳出將退新加坡籍。

這段時間大陸演藝圈掀起整肅潮，除劣跡藝人被封殺外，流量明星也變成目標，還傳出「限娘令」、「限籍令」等，甚至坊間流出一份外國籍名單，美國籍的王力宏、劉亦菲、潘瑋柏，加拿大籍的趙又廷、謝霆鋒等都在其上，名單真假雖未獲證實，但名單曝光後不久，謝霆鋒就宣布了退出加拿大籍。

如今陸媒傳出鞏俐疑似將接棒，消息曝光後隨即引發了熱議，因鞏俐昔受訪表示「大家都是炎黃子孫，沒必要特別去解釋什麼。」讓不少網友認為「回家就好」，爆持歡迎態度。