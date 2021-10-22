高鐵宜蘭4個站址喬不定，如今又出現宜蘭新站、縣政中心以南2案。對此，行政院長蘇貞昌今天表示，高鐵的顧問公司研擬4個方案，向社會公布後大家都看到各有優點，也都會面對困難，政府沒有偏好，大家不要急更不要意氣，事緩則圓。蘇揆談話過程，並未觸及近日傳出的2個新方案。

台灣高鐵宜蘭4個站址喬不定，在交通部長王國材赴立法院專案報告「高鐵延伸宜蘭計畫」前夕，又冒出宜蘭新站及縣政中心以南2案。昨日立院專案報告卻隻字未提該2案，王國材表示第5、6案是地方意見，是有人提，但不成熟，寫在專案報告中的4案是經過顧問公司完整評估。

高鐵延伸宜蘭設址問題，方案連五變引發爭議，行政院長蘇貞昌（中）22日在立院院會前表示，「還沒有定案，政府也沒有偏好，大家不要急、更不要意氣，事緩則圓」。（張鎧乙攝）

面對高鐵宜蘭站設址爭議，蘇貞昌表示，重大建設應該尊重專業，也要切合民意，政府支持高鐵在宜蘭設站，但設站在哪裡要有專業也要聽民意。

蘇貞昌說，高鐵的顧問公司研擬了4個方案，向社會公布後大家都看到各有優點，也都會面對困難，因此大家要進一步交換意見，讓焦點漸漸集中。

蘇貞昌重申，他一開始就說還沒有定案，政府也沒有偏好，大家不要急更不要意氣，事緩則圓。