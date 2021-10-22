大陸鋼琴家李雲迪有「鋼琴王子」封號，日前爆岀在某社區嫖妓被捕，目前已被朝陽公安分局依法行政拘留，也才揭露為何參與綜藝《披荊斬棘的哥哥》片段會無端被打馬賽克，嫖妓被拘消息傳開後，有名教授跳出來揭發他私下行為「嚴重失德」。

李雲迪嫖妓被拘消息曝光後，除了音樂學院掛名的鋼琴工作室被火速摘牌，過去參加的節目《全員加速中》也遭到下架，復旦大學名教授嚴鋒發文表示：「李雲迪出事，一點都不奇怪，音樂圈對他差評已很多年了」，接著提及他曾經無視評審職責，在比賽中途離開，怒斥將重大職責視為兒戲，已經無關專業水平的問題，根本是嚴重失德。

復旦大學名教授嚴鋒痛斥李雲迪「嚴重失德」。（圖／嚴鋒微博）

對於李雲迪種種行為，嚴鋒不忘嘲諷：「還有啥事做不出來」，也跟粉絲喊話：「我這條其實是安慰雲粉的，意思是别難過了，他早已不值得你們粉了」，其實早在2015年，他就針對李雲迪在韓國演出失誤做岀評論，指出過去就曾彈錯很多音，明顯是疏於練習，此次更因為嚴重失誤導致演岀中斷，語帶諷刺表示：「李雲迪應該聽聽老師們的忠告，好好練琴了」。

李雲迪師兄歌揚接受電訪表示：「作為一個培養肖邦的世界冠軍，是我們鋼琴界幾十年的奮鬥才出來的人才，感到非常痛心同時也很惋惜。」強調除了彈鋼琴，藝人更要潔身自好、注意言行舉止，成為徳藝雙馨的藝術人才，字句中透露出對他的行為相當失望。