國防部「生物偵檢車」採購案涉弊，退役上校吳明郎2015年間承辦該案，預算金額約9.4億元，卻涉嫌放水，讓冠宇國際電訊公司以7.5億元得標，驗收的生物偵檢車疑似不符國防部規格要求。檢調21日搜索約談吳等多人到，檢察官複訊後，依《貪汙治罪條例》圖利等罪，對吳及現役少校承辦員邱雅姿2人聲押禁見。

其他遭約談的圖利罪共犯，其強制處分結果分別為，冠宇負責人陳銘宏30萬元交保、研發處經理沈勳燦15萬元交保、涉案人員江立裕30萬元交保、張瑞芳30萬元交保、李宜儒20萬元交保。另外，冠宇研發處經理陳定均疑偽造投標等文件，涉嫌《刑法》偽造文書罪，則以20萬元交保。

台北地檢署21日指揮台北市調查處兵分12路搜索，約談吳男等多名被告到案，全案將朝違反《貪污治罪條例》罪嫌方向偵辦。

本件國防部陸軍司令部的「生物偵檢車」採購案是2015年8月25日招標，預算金額9.4億餘元，同年10月14日以最低標決標，由冠宇以7.5億元得標，另外2家未得標廠商及標價金額，分別是大同公司8.8億餘元及金賓汽車9.4億餘元。

由於冠宇的7.5億元太過便宜，卻能夠符合要求規格，在2016年間就陸續傳出涉弊消息，立委陳亭妃當時就質疑冠宇的招標文件可能偽造，也不符國防部需求，曾在立法院公開質詢時任國防部長馮世寬，但沒有下文。

檢調獲報後展開調查，掌握相關事證後，21日兵分12路搜索，約談吳明郎等多名被告到案；冠宇的母公司佳德（3391）同日下午也代冠宇發出重大訊息，指冠宇配合調查局偵查，董事長陳銘宏等3人被通知到案。