北京朝陽區警方21日晚發布稱李雲迪因嫖娼被拘。網易娛樂今天（22日）報導，知情人士表示，李雲迪因嫖娼被抓並非首次，今年上半年疑因同樣的原因已經被抓了一次，但是此事並未流傳開。

此外，知情者還透露，早在德國漢諾威戲劇音樂學院留學期間，李雲迪的感情經歷便十分豐富，在學生當中的口碑並不好。

據公開消息報導，李雲迪在留學時，拒絕了母親打算陪讀的計劃，一個人租公寓料理生活起居。

此前，李雲迪頻頻被曝光戀情緋聞。2007年李雲迪與艷星彭丹傳出緋聞，李雲迪極力闢謠；2008年港台媒體又爆出李雲迪對湯唯展開熱烈愛情攻勢，但沒有了下文；2009年年初，又有媒體在北京拍到了李雲迪與一位神秘女子一起吃飯的照片，並稱這是一段「姐弟戀」；2013年媒體先後曝光出了兩組李雲迪與田霏一同進出餐廳享受美食的照片。隨後李雲迪大方「認愛」，但不到四年，他即宣佈恢復單身。2017年，李雲迪被媒體拍到與神秘女子一起出現在酒店，被指疑似新戀情；2018年，再曝李雲迪約會年輕女子吃火鍋，舉止親暱。