不少民眾拿五倍券添購生活用品，一名女網友透露，爸爸想買洗衣機，要求家裡每個人掏2000元的五倍券出來，讓她聽了很傻眼，因為6000元怎麼可能買得到符合家庭需求的洗衣機，但嘴硬的爸爸卻怎麼也說不聽，最後拿著這些券去逛賣場，才發現現在的洗衣機至少都要1萬元以上，讓他相當震驚，引發網友熱議。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文表示，還沒有領到五倍券，爸爸就要求家中每人要掏2000元出來買洗衣機，讓她聽了大傻眼，因為家中3人加起來也才6000元，怎麼可能買得起洗衣機？而且家用洗衣機至少要買13至15公升的，這樣才可以洗床單與被套，而且冬天的衣服比較厚，洗衣機不夠大台根本洗不動。

女網友指出，家中的電器以前多是媽媽在處理，爸媽離婚之後，就改由她來處理，所以爸爸對於電器產品的價格不是很了解，但不管原PO怎麼解釋，爸爸都聽不進去，還反問她「買那麼大台幹嘛？」無奈之下，女網友領到五倍券就直接給了爸爸3000元，因為她知道6000元根本買不到符合家中需求的洗衣機。

果不其然女網友下班後，爸爸立刻跑來說，現在的洗衣機怎麼那麼貴，一台都要1萬元。她聽了再度耐心說明「因為我們的需求是要能洗床單、被套跟厚冬衣，所以一定要這麼大台，不然買了也沒用，如果買了還要去自助洗衣，那其實就不用買了。」

女網友的爸爸聽了就尷尬地說，他真的以為每人出2000元就可以買到洗衣機，而且想說稍微超標的話，就貼點現金就好，殊不知現在洗衣機至少要1萬才買得到。

女網友感嘆道，她發文其實不是想抱怨爸爸跟她拿五倍券這件事情，而是現在的錢真薄，而且物價又上漲，30年前的物價與現在根本不能比，真的不要把自己手中的台幣當美金看，6000元感覺只可以買雙槽半自動的洗衣機。

貼文引起網友熱議，「爸爸活在20年前的物價嗎」、「改天他就會精準拿出18元要你買整條吐司，或是說放假要帶妳去吃一份20元的蚵仔煎」、「很多長輩都活在他們那個年代的物價觀念，都會拿以前跟現在比」。不少人也建議，可以直接帶爸爸出去逛逛，讓他知道現在的物價，不過，原PO的爸爸算很好了，還肯自己出去買，最怕的就是在家指揮還不信你買不起，最後只能默默貼錢買。

另有大批網友表示，重點應該是現在萬物齊漲，卻獨獨薪資不漲，這一代人就已經活得夠辛苦了，房子也都買不起了，很難去想像下一代的孩子們長大要怎麼活？「其實該怨的是物價水平上升，薪水跟不上漲價的程度」。