專業TPU機能布料暨成品廠八貫(1342)公布第三季財報，今年前三季稅後淨利1.8億元，已接近去年全年，八貫表示，第四季營運將再挑戰新高，且2022年可望優於今年。

八貫第三季營收5.2億元，稅後淨利0.8億元，分別較去年同期成長18.21%與1.58%，每股稅後盈餘(EPS)為1.12元，累計前三季營收14.21億元，營業利益2.16億元，稅後淨利1.84億元，每股稅後盈餘(EPS)為2.71元，已超出去年同期的2.65元，在稼動率持續滿載下，且因應成本上漲已陸續調漲產品售價適度反映下，營運表現可望再挑戰新高。

八貫第三季稼動率延續前一季的滿載表現，其中歐美疫情趨緩引發的國際戶外用品客戶需求倍增，拉貨力道強勁，貢獻將近6成的營收比重，隨之而來的航空業復甦，亦帶動航太救生產品訂單回籠，加上醫療床訂單則在長期穩定需求，整體帶動八貫第三季營收達到單季新高的5.2億元，前三季銷貨表現已與去年全年相當，同時，八貫因應成本上漲持續調漲產品價格，亦反應在獲利表現的提升，八貫單季毛利率已回升到25％，較前一季高出3個百分點，且營益率17%、稅後淨利率14%，較第二季呈現三率三升，每股稅後盈餘(EPS)為1.12元。

展望第四季，在訂單能見度已可看到明年第二季，包括機能性布料與成品組件廠的稼動率都將維持滿載，公司亦已規劃機能性布料廠增加1~2班生產安排，並陸續添購成品組件廠數台高周波機台設備等以因應客戶訂單需求；八貫表示，在大陸發生限電問題，TPU原物料價格持續在高檔，以及歐美民眾儲蓄率上升推升消費力道下，目前各品牌客戶多採取下大單與長單因應，預期第四季營運表現可望再挑戰新高，且明年相較今年還會有進一步的成長機會。