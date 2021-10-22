被封為鋼琴王子的李雲迪早年獲得不少獎項，進而嶄露頭角出道，近年他簽下演藝經紀約，發行了多張演奏專輯，原本形象清新，昨(21日)卻爆出買春遭逮，名聲一夜之間崩盤。而大陸媒體盤點他過去廣告代言多，最高酬勞更有8位數人民幣，近年他受邀成為廣州城市代言人，上周15日官媒才分享他拍的宣傳片，但如今影片已被下架，當局如今處境應該也相當尷尬。

據《網易娛樂》報導，平安北京朝陽官方微博昨發文證實李雲迪與陳女進行違法性交易遭查獲，而李雲迪過去曾在蕭邦鋼琴國際比賽獲得金獎，5度受邀登上央視春晚舞台，媒體統計，近年李雲迪代言的品牌約有10多項，包括名錶、汽車和音響，2013年更有報導指出，某丹麥國寶級音響砸下8位數天價代言費，邀李雲迪成為大中華區的首位代言人。

李雲迪去年才受邀擔任廣州形象代言人。（圖／翻攝自李雲迪YUNDI微博）

此後，不論是牛奶品牌、櫥櫃、樂器、汽車等紛紛捧錢邀李雲迪拍廣告，2020年李雲迪受官方邀請擔任廣州城市形象代言人，任期3年，自2020年8月到2023年8月，本月15日官方還推出新一版廣告，片中請李雲迪穿西裝帥氣彈琴，但據查目前影片已經下架，而李雲迪在今年3月、4月轉發的相關宣傳廣州貼文也火速被刪除。

李雲迪先前轉發的宣傳廣州貼文已被刪除。（圖／翻攝自李雲迪YUNDI微博）

《搜狐娛樂》報導， 北京勇者律師事務所主任易勝華律師受訪表示，依法嫖娼最一般會處以10到15天的行政拘留，並罰5000元人民幣（約21802元台幣）以下的罰金，情節較輕的則處5日以下行政拘留或500元人民幣（約2180元台幣）以下罰金，又因嫖妓行為違反了「治安管理處理法」，當局會有違法紀錄，若未來又犯法將從重處理，倒是他藝人身分從此被貼上「劣跡藝人標籤」標籤，根據政府規定，在未來可能會全面封殺，演藝事業可能就此被畫句點。

見此，網友回應：「啥？才10到15天」、「黃海波為啥是半年多」、「一般這種警方通報都會晚一段時間，說不定李雲迪已經放出來了。」、「你以為呢，最多就是15天，而且不是看守所，而是拘留所。」