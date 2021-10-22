Mahjabin Hakimi a member of the Afghan women's national volleyball team who played in the youth age group was slaughtered by the Taliban in Kabul. She was beheaded.



⁦@EUinAfghanistan⁩ ⁦@unwomenafghan⁩ https://t.co/wit0XFoUaQ — Sahraa Karimi/ صحرا كريمي (@sahraakarimi) October 19 2021

隨著塔利班奪下阿富汗首都喀布爾、重返政權之後，外界最為關心的莫過於當地女權與司法制度。據《每日郵報》21日報導，哈基米（Mahjabin Hakimi）是喀布爾女排俱樂部的超級新星，卻在10月時慘遭塔利班殘忍割喉。然而，她家人卻遭到死亡威脅，只好選擇隱忍；如今，塔利班甚至將她的割喉照公布於社群媒體上，讓她的教練忍無可忍決定揭發此事。

相較於哈基米教練向《波斯獨立報》的爆料，社群媒體上另有傳聞表示哈基米是在塔利班占領喀布爾的1週前神秘遇害，死亡證明更顯示遇害的日子為8月中旬。

1988: the Islamic Republic executed Forouzan Abdi a member of Iran's women national volleyball team.



2021: Taliban beheaded Mahjabin Hakimi a member of Afghanistan's women national volleyball team.



1979 Islamic revolution in Iran = 2021 Taliban revolution in Afghanistan https://t.co/8eKqmXjVog pic.twitter.com/WwZ6xeCaZS — Yasaman (@YasamanFlower) October 20 2021

甚至，還有消息指稱她是上吊自殺，而非遭塔利班割喉。在照片之中，哈基米脖子的確有一道明顯傷痕；不過，無法確定傷口是繩子勒傷，還是遭到利刃切開。

但是，總部位於阿富汗的帕亞克新聞查核中心則堅稱，哈基米的確是在喀布爾遭塔利班割喉身亡。

哈基米教練表示，由於伊斯蘭激進分子威脅其家人不准向任何人說出這件事情，導致家屬只能隱忍；但如今，網路上令人作嘔的照片流出，讓教練忍無可忍決定公諸於世。

她說，「排球隊所有球員與其他女性運動員，都處在相當悲慘的境地。絕望與恐懼壟罩在她們身上，每個人都被迫逃往不知名的地方」。

哈基米是喀布爾排球俱樂部的超級新星。在阿富汗淪落塔利班之手後，整個球隊只有2個人逃出這個國家，其他人只能躲藏起來，害怕生命遭到威脅。

在與義大利奧委會討論後，義大利排球協會宣布，本週末的各種賽事比賽前，會為哈基米默哀1分鐘。

自塔利班掌權以來，已禁止女性返回工作崗位與接受教育，違抗者將遭到酷刑與死亡威脅。由於所有女性運動遭到禁止，導致該國的女子運動員只能選擇躲藏起來。

阿富汗國家女子排球隊已向國際組織求援，尋求協助離開阿富汗，卻始終沒有成功。先前成功逃到英國的法雅琪(Zahra Fayazi)表示，「我們這些其他省分的球員被迫離開、前往其他地方。她們必須燒掉自己心愛的運動器材，避免保留任何與運動相關的東西，以保護自己與家人。她們處在深深的恐懼之中」。