翁接獲詐騙傳票 一動作保住辛苦錢

台中74歲林姓男子日前接到假檢警來電，稱其涉及刑事案件且屢次不配合檢警調查，若不於當日匯款便要派員來抓他，嚇得他趕緊到派出所求助。員警一見到林姓男子拿出來的傳票，淡定的告訴他這是常見的詐騙手法，假傳票上不但有諸多錯誤之處，且真正的司法文書也絕對不會以傳真的方式送達。林男聽了員警說明，這才鬆了一口氣，慶幸自己直奔派出所詢問，否則自己辛苦的錢就差點被騙走了。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所員警日前早上於所內執勤時，1名74歲的林姓男子神色緊張至所求助，他表示稍早接獲警察來電通知，稱其涉及洗錢犯罪，對方還傳來法院的「刑事傳票」及「強制性資產凍結執行書」給他，接著還有自稱檢察官的男子來電，稱其違反洗錢防制法多次傳喚不到，要林男立即匯錢過去，否則今天要派人來將他拘提到案，嚇得林男一時不知所措，幸慌亂中想起可以詢問管區警員，便直奔派出所求助。

員警接過林男拿出來的「刑事傳票」，不疾不徐的向他解釋，如果是正式的司法文書，根本不可能只以傳真的方式交付，更何況這份傳票錯誤百出，員警一看就知道是假的。林姓男子聽到員警耐心解釋，這才鬆了一口氣，他向警方表示，自己跟孫子住在一起，孫子不懂這些，他一個老人家也很難分辨司法文書的真偽，幸好有員警幫他點出問題點，讓他明白原來這些都是詐騙手段，讓他免於被騙，守住辛苦錢。

警方提醒，檢警偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡，民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會，若有任何疑問都可撥打165反詐騙諮詢專線查證。