中國國家衛健委今天（22日）通報，21日中國大陸新增確診病例43例。其中本土病例28例，創下9月23日以來近一個月新高，分布在7個省市，其中內蒙古11例最多；無新增死亡病例，無新增疑似病例。

大陸新冠本土病例分布在：內蒙古11例，其中阿拉善盟10例、錫林郭勒盟1例；甘肅9例，其中蘭州市5例、張掖市3例、嘉峪關市1例；陝西3例，均在西安市；寧夏2例，其中吳忠市1例、銀川市1例；北京1例，在豐台區；貴州1例，在遵義市；青海1例，在海東市。

當日新增境外輸入病例15例（雲南4例，廣西3例，上海2例，山東2例，遼寧1例，河南1例，廣東1例，陝西1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在河南）。

當日新增無症狀感染者26例，其中境外輸入19例，本土7例（雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；河北2例，均在保定市；貴州2例，均在遵義市）；當日轉為確診病例1例（為境外輸入）；當日解除醫學觀察13例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者384例（境外輸入357例）。