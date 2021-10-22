有網友分享，她才剛開箱新雨傘，就發現裡頭掉出一顆貨真價實的「蟑螂蛋」。（翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

太驚悚！一名女網友近期購入一把新雨傘，開箱檢查傘有無瑕疵時，卻突然掉下一只「黑色小零件」，定睛看了一會才驚覺那是「蟑螂蛋」，嚇得她崩潰發文分享。

這名女網友21日在臉書私密社團《爆廢公社》發文，歡喜透露她買了把新雨傘，返回家中後，開始檢查雨傘是否有瑕疵，豈料突然一粒黑色物體滾落她的掌心，原PO說，「我以為是雨傘零件掉了，但看了看好像又不是……」

原PO接著說，她仔細檢視掌心上的一粒黑色長條狀物體，長度不到1公分，發現不太對勁，因為這粒物體上有一條一條橫向的淺淺紋路，怎麼看都像是「蟑螂蛋」，她崩潰地寫下，「這該不會蟑螂嫂的子孫包吧？是的話我要去洗手七七四十九次」，也借文提問網友，該如何才能阻止這顆蛋孵育。

女網友原本以為是雨傘零件脫落，結果竟是人人懼怕的「蟑螂蛋」啊！嚇得女網友直呼她要洗手49次。（示意圖／Shutterstock）

文章曝光後，不少網友在留言處戲謔回應，「這是紅豆」、「高蛋白欸」、「今天你不弄死他改天他就會弄死你」、「裝在寶特瓶裡面觀察兄弟一家的成長」；也有人認真建議原PO處理方法，「沖馬桶最快」、「火烤」、「噴殺蟲劑即可」、「問阿公阿嬤」。

也有網友好奇究竟一顆蟑螂蛋會孵化出多少隻小蟑螂呢？據了解，蟑螂蛋（卵）的外型激似紅豆，而會根據品種不同，少則孵出10隻，多則可達50隻以上。