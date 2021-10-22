高雄市「城中城大樓」14日凌晨發生大火，造成46死、41傷慘劇，引發全國關注。行政院昨晚宣布，為悼念罹難者今（22日）全國降半旗1日。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，行政院不在事件發生後馬上降半旗，也不挑亡者頭七法會當天降旗，而挑在基進黨立委陳柏惟23日罷免投票前夕，難免引發陰謀論的猜想。

針對全國各機關、機構、學校22日降半旗一事，楊植斗21日晚間在臉書發文表示，他支持行政院降半旗，也支持綠營及親綠民代在高雄舉辦祈福會，只求告慰死難者的行動千萬別和陳柏惟綁在一起。楊質疑，行政院不在事件發生後馬上降半旗，也不挑亡者頭七法會當天降旗，而是挑在陳柏惟罷免投票前夕，難免引發陰謀論的猜想。

楊植斗表示，關注陳柏惟罷免案的同時，他也會繼續關心高雄城中城案的善後及究責，也會思考如何完善法規讓大家居住得更安全。楊強調，希望行政院也能多關心城中城案，不要藉由降旗來轉移罷免的焦點，46位死者及無數傷者應該被政府善待，無論陳23日被罷免與否，都該為這場浩劫的受難者祈福。

此文發出後獲得熱烈迴響，網友紛紛回應：「不得不說，這個時間點真的很可議」、「選今天降半旗，的確引人聯想」、「上次太魯閣，馬上降半旗，還降三天」、「做事啦！執政者！不然苦苦苦是人民！拿人民納稅錢，不努力執政是人民的悲哀，苦的是人民」、「降半旗，就是負責了嗎？」「選在22日降半旗哀悼什麼？送刪Q一路好走嗎？」「做事不作秀，對民進黨說太難了」。