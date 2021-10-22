今年PC/NB一方面受惠於疫情帶動終端需求，一方面又遭零組件缺貨和海運滯延衝擊。展望2022年，外資法人認為台廠的5大ODM代工廠出貨年減約5%，雖然是年減，但依然遠優於2019年的出貨，預估較2019年仍有4成的成長。預估商用型NB需求復甦，可望彌補Chromebook和消費型產品的下滑。

在NB代工廠中，外資僅點選廣達(2382)給予「表現優於大盤」，看好因素包括潛在Chromebook需求復甦，以及MacBook Pro的拉貨和雲端事業的領頭地位等。

廣達今年陸續在台灣林口新增生產線進行擴產，目前雲達一線客戶(例如CSP，雲端解決方案提供者)的需求持續成長，二線資料中心客戶的訂單也在增加；台灣與日本的企業專網市場，預計2022年上半年商用化，最快明年開始貢獻廣達業績。

蘋果日前發表搭載新一代自家晶片的MacBook Pro筆記型電腦，獨家組裝廠即為廣達。MacBook Pro概念股還包括：背光模組廠瑞儀(6176)、觸控模組暨液晶LCM模組廠GIS-KY(6456)業成、高速傳輸介面廠譜瑞-KY(4966)、散熱模組廠雙鴻(3324)等。

新款MacBook Pro，包括14吋與16吋機型、配備MiniLED(次毫米發光二極體)螢幕、採用與iPhone類似的螢幕瀏海設計、更多連接口、移除觸控列。新款MacBook Pro搭載更高效能的晶片、更具吸引力的價格，若消費者反應良好，將有助推升獨家組裝廠廣達出貨動能。