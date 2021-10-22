1.富邦媒(8454)：五倍券題材+千金股競艷，吸引外資、投信齊加碼，激勵晨盤股價漲近6%。
2.潤泰全(2915)：昨獲外資轉買超601張、自營商擴大買超404張，帶動晨盤股價彈升逾3.5%。
3.豐興(2015)：調漲本周廢鋼、鋼筋價，昨外資轉買超155張，晨盤攀上78.8元，收復5日線、月線，觸及季線。
4.營邦(3693)：料況有把握，全年營運向上，早盤奔漲停，登半年來新高。
5.奇鋐(3017)：伺服器需求熱助營運，投信昨擴大買超，早盤漲逾6%，重返8字頭。
6.遠雄(5522)：今明兩年完工建案量將達463億元，早盤漲逾5%，創波段新高。
7.中興電(1513)：澄清弊案、將提上訴，早盤止跌、穩於盤上。
8.台達電(2308)：毛利率升勢喊卡，遭瑞銀降評，早盤下跌逾3%。
9.立積(4968)：新品出擊，出貨將翻倍，股價一度強漲近8%，觸及253元。
10.智原(3035)：Q4續旺，今年營收看增三成，晨盤走揚漲近3%。
11.裕民(2606)：BDI指數回落2.1%，加上外資連3賣超，早盤下滑逾4.5%。
12.詮欣(6205)：Q3毛利率估優Q2，以及電動車題材威武，股價再拉漲停，衝上波段新高價。
13.南電(8046)：車用和蘋果概念續飄香，投信、自營商相挺，晨盤一度上攻逾3.5%。
14.宏達電(2498)：元宇宙發威，股價一飛沖天，獲外資連5買，股價連3日觸頂，衝上50元逾3年高價。
15.杏國(4192)：新藥解盲未達標，與母公司杏輝(1734)一起跌停鎖死，委賣張數分別高掛2萬張、4萬張排隊想脫手。
16.上詮(3363)：9月營收靚，外資連五買，盤初急拉鎖漲停，衝上30元及5個月高峰。
17.豪勉(6218)：無懼遭列警示股，今跳空鎖漲停，一舉收復各短均線。
18.揚明光(3504)：元宇宙發燒，概念股飛天，早盤放量大漲4%，站上逾3年高點。(編輯整理：李慧蘭)
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