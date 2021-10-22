美國疾病管制與預防中心（CDC）周四晚間宣布已經批准莫德納和嬌生的新冠疫苖加強劑，並開放民眾自行決定追加接種時是否混打及如何混打美國政府授權使用的三種新冠疫苖。

CDC專家小組周四一致表決通過開打莫德納和嬌生的新冠疫苗加強劑後，並將這份建議呈交CDC主任瓦倫斯基博士（Rochelle Walensky）進行最後審批。瓦倫斯基隨後接受專家小組建議，批准立即開打兩款疫苖的追加劑。最快在周五，超過3900萬已完整接種兩劑莫德納疫苖以及將近1300萬已接種過單劑型嬌生疫苖的民眾，將有資格接種加強劑。

根據該委員會的建議，莫德納新冠加強劑將用於年長者和高風險族群，並在完整接種兩劑6個月後追加第三針，與此前通過的輝瑞/BioNTech加強針施打計畫一致。

而嬌生的加強劑則建議用於所有18歲以上民眾，且已經接種過一劑嬌生疫苖至少兩個月。

此外，美國CDC亦公布接種輝瑞、莫德納和嬌生加強劑最常見的副作用調查報告。報告指出，在接種第三針輝瑞和莫德納的mRNA疫苗後，最常見的副作用是注射部位疼痛、疲勞、肌肉疼痛、頭痛和發燒，其次是畏寒和噁心感。副作用發生率與接種第二劑mRNA疫苗後相似。嬌生的相關數據較為有限，受試者在接種第二劑嬌生疫苗後最多呈報的副作用為發燒、疲勞和頭痛。