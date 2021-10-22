COOPER: "Are you saying that the United States would come to Taiwan’s defense?"



QUESTIONER: "If China attacked?"



BIDEN: "Yes we have a commitment to do that." pic.twitter.com/YTgxMaD4MP — Townhall.com (@townhallcom) October 22 2021

美國總統拜登周四說，要是對岸發動攻擊，美方會保衛台灣，並已做下承諾。不過，這立場似乎和華府公開的「戰略模糊」政策背道而馳。

據路透和CNN新聞網22日報導，當拜登出席「CNN大會堂」（CNN TOWN HALL）節目時兩度被問及，美國是否會保衛台灣，而他回答，「會的，我們承諾了要那麼做」。

他說，大家不該擔心華府的軍事實力，因為中俄和全世界其他地方都知道，「我們有世界史上最強大的軍隊」。拜登接著說：「你們真的得擔心的，就是他們會不會從事讓自己可能犯下大錯的活動。」拜登並強調，他不擔心和中方蓄意的軍事衝突，但卻擔心衝突意外升級。

此外，拜登並提及他和中國大陸國家主席習近平間的關係，指出他沒打算要涉入長期衝突。「我已和習近平說過話，和他交談的時間比其他任何世界領袖都久。那也就是為什麼會有人說，拜登想要和中國開啟新冷戰，但我並不想和中國冷戰，」他說，「我要中國了解，我們不會讓步，並改變自身的任何觀點。」

拜登先前也說了類似的話，但白宮後來卻說，美國對台長久以來的政策並沒有改變。美國雖提供台灣防禦性武器，但卻對萬一中方攻擊，會不會軍事介入刻意維持模糊。

國防部長邱國正日前在立法院說，如今兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，中共目前雖有犯台能力，但要付出成本，而2025年成本將降低，並具備全面犯台能力。

在「一中」政策下，美國承認中方對台擁有主權。近幾星期來，北京出動超過百架軍機進入台灣防空識別區，而習近平則強調，兩岸「統一」是必然的。