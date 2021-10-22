兩個月前，北加州有一家3口與愛犬到戶外健走，發生離奇集體暴斃。警方今天宣布調查結果，判定當天步道最高溫達攝氏43度，導致那戶人家體溫失調致死。

加州馬里波沙郡（Mariposa County）警長布利斯（Jeremy Briese）於美西時間21日下午透過視訊記者會，發布對31歲鍾艾倫（Ellen Chung，音譯）、45歲格瑞希（John Gerrish）與他們1歲女兒和8歲愛犬死亡案的調查進度。

距離這戶人家在今年8月16日被通報失蹤、隔天搜救人員尋獲屍體至今，案情膠著超過兩個月 。

調查人員指出，格瑞希帶著妻女、愛犬於8月15日下午外出，沿著席耶拉國家森林（Sierra National Forest）麥塞德河（Merced River）一條偏遠的海特灣步道（Hites Cove Trail）健行。當天下午的氣溫約在華氏107度到109度（攝氏41.7度至42.8度）之間，研判環境高溫讓他們的「體溫升高到危險程度，導致體溫失調」。

整條步道沒有手機訊號，也幾乎沒有樹蔭，其中更有一小段陡峭的斜坡，從1800英尺（約549公尺）上升到 3900英尺（約1189公尺），且因向南，白天處於高溫日曬。

這一家人的保姆於16日早上對警方通報主人失蹤，搜救人員在17日距離他們停車處大約1.6英里（約2.6公里）的彎道發現屍體，格瑞希抱著一歲女兒坐在地上，狗狗在他身旁，而鍾艾倫在距離父女兩人稍遠的步道上。

警方研判，他們差不多走完全程，準備回家，身上帶著約2.5公升水袋幾乎喝光；他們也帶了點心和一罐裝著嬰兒奶粉的奶瓶。

這戶家庭在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延後，從舊金山搬遷到人口較少、地處優勝美地國家公園西南方的馬里波沙郡，展開鄉間生活。鍾艾倫是韓裔，來自南加州；格瑞希是工程師，家人住在英國。

在調查過程中，警方排除槍支、雷擊、舊礦區的沼氣、非法藥物、酒精或自殺等因素。在這起謎團重重的命案發生後，步道因附近水質顯示含有毒藻水而封閉。

警方表示，對死者進行的毒物檢測並未顯示有飲用到毒藻水。死者身上的可攜水背包所殘餘少量的水送驗後，發現很乾淨。

調查人員指出，8歲的秋田與澳洲牧羊混種犬死因未定，「很可能也與高溫有關」。