霜降是二十四節氣中第十八個節氣，也就是秋季的最後一個節氣，指的是節已入深秋，因此台灣許多地區都能明顯感受到寒意，隨著天氣逐漸轉涼，日夜溫差大，一不注意就可能感冒，香港中醫師畢麗虹近日分享8種能夠調理身體的食物，有益健脾、生津等，以及能預防感冒的4種食物。

根據《香港01》報導，霜降後氣溫驟降、日夜溫差大，身體若稍有不注意，就可能感冒，因此霜降後需格外注重保暖，而飲食方面，則要注意調補肝腎、健脾養胃，也要預防秋燥，避免喉嚨痛及嘴唇乾裂，此外，秋季來臨，樹葉花草開始凋零，蕭颯氛圍也會影響身心，使人容易抑鬱情緒低。

中醫師畢麗虹介紹，霜降時宜用較溫和的藥物進補，例如「蓮藕」，能夠清熱疏鬱、健脾開胃；「豆漿」可潤燥、清熱化痰；「蜂蜜水」潤膚潤腸；「柿子」潤肺化痰、清熱生津；「梨」潤肺止咳、清熱解毒；「山藥」滋陰養肺；「百合」養陰清熱、潤肺養顏；「蘋果」補腦養血、凝神安眠。

此外，霜降後日夜溫差大，容易著涼感冒，引發咳嗽、流鼻水鼻塞等呼吸道疾病，可多吃白蘿蔔、生薑、紫蘇葉、南瓜等食物，其中白蘿蔔性涼，味辛甘，有清熱化痰的功效，而生薑性微溫，味辛，可祛寒化痰，紫蘇葉同樣性溫味辛，有助散寒，南瓜則富含維他命E和胡蘿蔔素，能夠增強身體免疫力。

由於進入晚秋後，枯枝落葉的景象容易使人抑鬱，假若出現心情低落時，可喝玫瑰花茶，有解鬱、養血的功效，另外還要適當的運動，能使身心靈放鬆，而霜降天氣轉涼，需要注意腹部與腳部的保暖，老年人在秋冬時，容易引發膝關節炎復發，因此要特別注意膝關節的保暖。