最近有一名準新娘抱怨，男方想辦一桌2萬元的流水席，但她覺得自己的喜宴，一桌不到3萬元很沒面子。有網友就好奇，「想請問實際吃過流水席的人，以南部來說，是真的讚還是吹捧出來的」。

一名網友在PTT上發文表示，最近好多關於婚禮的討論，許多人都對南部的辦桌給予極高的讚賞，像是他看到有推文跟回文不少人說「南部辦桌一桌兩萬就好吃到嚇嚇叫」、「北部三萬什麼的吃起來都差不多」、「印象最深刻最好吃的還是南部辦桌」之類的。這讓原PO相當好奇，想詢問實際吃過的鄉民，南部流水席是真的好吃還是吹捧出來的？

貼文一出引起網友熱烈討論，沒想到鄉民一面倒表示南部喜宴真的便宜又好吃，「吃過台南婚宴，真的大開眼界」、「吃過幾次，餐廳普通但貴，流水席好吃但環境…」、「吃過1萬左右，料好美味量又多還沒有餐廳贏得過」、「我很討厭台南食物，但他們辦桌真的好吃」、「印象中，以前婚宴流水料很多贏餐廳」、「南部一桌6千的，比北部6萬的好吃」、「餐廳的經驗都不好吃，還是流水席比較澎湃」、「我家的年菜是跟台南流水席廚師訂購的，價格便宜好吃」。

不過有網友持不同看法，「吹(吹捧)出來的啦，閩南人最會吹了」、「流水席是請遊民請神才叫流水席，跟辦桌不一樣」、「遇過自己覺得難吃，同桌覺得很棒很好吃的」、「會覺得流水席好吃的，跟覺得吃到飽好吃的應該是同一種人」。