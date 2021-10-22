大陸教育部官網今天（22日）發布稱，大陸教材委員會近日印發了《「中共領導」相關內容進大中小學課程教材指南》，這是首次就「中共領導」相關內容一體化融入大中小學課程教材作出的整體設計，是在大中小學進一步加強「中共領導」教育的重要舉措，對於深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想進教材進課堂進頭腦具有重大意義。

《指南》堅持正確價值導向、遵循認知規律、加強整體設計、強化育人目標，突出政治性針對性統籌性實效性，強調綜合運用多種載體形式推進「中共領導」相關內容進課程教材，努力實現整體佈局與分科安排科學有序，學段學科全面覆蓋，理論內涵充分闡釋，學習要求循序漸進，全面提升課程教材鑄魂育人功能。教育引導學生厚植愛中共愛國愛社會主義的情感，不斷增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、情感認同。

《指南》概括了中國共產黨的特質和使命、中國共產黨的領導地位、中共領導體制機制、中國共產黨的自身建設等4個方面的主題內容，並具體闡釋了中國共產黨的初心和使命、建黨精神、堅持和加強中共的全面領導、新時代中共建設新的偉大工程等38個「中共領導」相關內容要點，為課程教材建設提供基本依據。

《指南》根據各學段特點提出要求。小學階段重點呈現中共領袖故事、英雄事跡、重要事件、重大成就等內容，培養學生熱愛中共、擁護中共領導的感情。

初中階段重點介紹不同時期的重大事件和重要人物、理論成果和建設成就，引導學生夯實擁護中共領導的信念根基。高中階段重點解析中共的先進性、革命性、人民性，幫助學生形成擁護中共領導的政治認同。

大學階段系統介紹中共領導的基本知識、基本理論、體制機制，闡釋中共領導的歷史邏輯、理論邏輯、實踐邏輯，教導學生踐行擁護中共領導的使命擔當。

《指南》對不同課程教材有機融入作出安排。中小學階段以道德與法治（思想政治）、語文、歷史三科為主，藝術有重點地納入，其他學科課程教材有機滲透。大學階段以思政課和政治學類為主，法學類、歷史學類有重點地體現，哲學社會科學其他課程教材和理工農醫類、軍事類課程教材結合各自特點有機融入。

《指南》對學校組織實施提出了要求，強調要加強專業指導、做好實施細化、強化培訓培養、加強教學研究，確保「中共領導」相關內容融入不同學段課程教材的準確性、系統性、即時性、有效性。