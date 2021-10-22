NBA為慶祝75周年，推出歷史75大球星活動，今天稍早最後一批26人名單登場，已故傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)入選，還有昔日搭檔「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)，另外湖人現役球星有4人入選，分別是詹姆斯(LeBron James)、安森尼(Carmelo Anthony)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)和韋斯布魯克(Russell Westbrook)。

除上述6人之外，名單還有多米尼克威金斯(Dominique Wilkins)、貝勒(Elgin Baylor)、戴夫賓(Dave Bing)、康寧漢(Billy Cunningham)、狄伯學(Dave DeBusschere)、孟羅(Earl Monroe)、馬拉維奇(Pete Maravich)、謝伊斯(Dolph Schayes)、威肯斯(Lenny Wilkens)、羅德曼(Dennis Rodman)、雷艾倫(Ray Allen)、韋德(Dwyane Wade)。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Kobe Bryant! #NBA75 pic.twitter.com/d0lm6yvfuN — NBA (@NBA) October 21 2021

另外還有基德(Jason Kidd)、裴頓(Gary Payton)、麥卡度(Bob McAdoo)、皮爾斯(Paul Pierce)、柯瑞(Stephen Curry)、米勒(Reggie Miller)、里歐納德(Kawhi Leonard)、利拉德(Damian Lillard)等人。但歷史巨星似乎太多了，最後一批共26人，由媒體、現役及退役球員、教練、總管及高層所組的評選小組選出。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Russell Westbrook! #NBA75 pic.twitter.com/90mnogYK4s — NBA (@NBA) October 21 2021

柯比布萊恩和歐尼爾入選不用多說，他們曾經打造最偉大的「OK連線」，另外貝勒從1958至1972都效力湖人，也是隊史巨星之一，然而自詹姆斯、安東尼戴維斯加盟紫金大軍後，也慢慢被認可為球隊歷史一員，去年兩人率隊奪冠就是最好的證明，而沒想到今年又多了安森尼和韋斯布魯克，湖人可說是星光閃閃。

Selected to the NBA's 75th Anniversary Team... Stephen Curry! #NBA75 pic.twitter.com/MielR7MAmY — NBA (@NBA) October 21 2021

而76個名單公布後仍有遺珠之憾，畢竟75年來NBA真的孕育出太多頂級球星，像今年剛宣布退休的保羅蓋索(Pau Gasol)就是一大遺珠，他可說是除諾威茲基(Dirk Nowitzki)之外最火燙的國際巨星之一，而現役的「魔獸」霍華(Dwight Howard)、勇士浪花二哥湯普森(Klay Thompson)、厄文(Kyrie Irving)其實也都具備入選資格。