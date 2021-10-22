高雄城中城大火造成46人不幸罹難，今（22）日舉行聯合家祭和公祭告別式，蔡英文總統上午10準時抵達現場，在市長陳其邁陪同下進入靈堂，向罹難者弔唁並向家屬致哀，令人訝異的是，蔡英文比上次前來致哀停留的5分鐘時間更短，2分鐘後即快閃離開，令在場捕捉畫面的媒體險些措手不及，還有記者無奈喊：「怎麼那麼快！」。
城中城46名罹難者今天上午舉行聯合告別式，一早靈堂內充滿宗教團體誦經助念聲，媒體雖被隔離在約20公尺外的採訪區，但依舊可聽到家屬悲傷不捨親人逝去的哭泣聲，現場神情肅穆哀戚！
由於蔡英文總統預計10點抵達告別式現場，一早現場出現大批維安特勤人員，9時家祭，家屬陸續進入聯合靈堂內；高市府官員、藍綠白各黨派的政治人物也依序抵達，告別式由高市長陳其邁擔任點主官。
蔡英文總統10時準時到達，在陳其邁陪同下步入會場，邊走邊雙手合十向會場的慈濟人員致意，媒體見蔡英文進入靈堂後，原以為蔡英文會待一些時間，紛紛坐下聊天之際，沒想到，2分鐘後，又迅速走出，引起在場媒體一陣騷動，有人措手不及拿起相機要拍蔡英文時，僅拍到她的背影，蔡英文短暫和副市長史哲說話後即上車，車隊隨即驅車離去。
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