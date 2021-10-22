第10屆立法委員(台中市第2選舉區)陳柏惟罷免案將於明(23日)舉行投票。中選會日前已提醒投票人前往投票所投票時，除了攜帶國民身分證、印章、投票通知單外，並請佩戴口罩，配合量測體溫、手部消毒，以及保持社交距離排隊投票。

此次罷免各方關注，藍綠都表達立場甚至積極動員，投票結果政治效應大。《中時新聞網》2特別整理相關QA，供讀者一次看懂：

Q1：投票時間和要攜帶什麼證件？

A:投票時間為10月23日(星期六）上午8時起至下午4時止。

除了攜帶國民身分證、印章、投票通知單外，並請佩戴口罩。

Q2：誰可以投票？

A:年滿20歲，無受監護宣告(禁治產宣告)尚未撤銷情形，在台中市第二選區(沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區)繼續居住4個月以上，即今年4月28日（包括當日）以前遷入設有戶籍者，有罷免投票權。

Q3：罷免通過門檻？

A:根據台中選委會公布此罷免案投票人人數確定統計，投票人人數為29萬4976人，依現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，在罷免案「投票」階段，通過罷免結果除了要「有效同意票數多於不同意票數」，還要加上「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。因此依相關規定換算，罷免同意票門檻則為7萬3744張同意票、且同意罷免票要多於不同意票數。

Q4：罷免案相關時程為何

A:根據中選會規劃，陳柏惟罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下

●10/23：投票、開票

●10/29前：審定罷免投票結果

●10/29：公告罷免投票結果

(資料來源：中選會、台中市選舉委員會)