據中國外交部官網22日消息，首次中國—太平洋島國外長會21日以視頻方式舉行，中國國務委員兼外長王毅主持會議。王毅在致詞時，提出中國願意和太平洋島國展開六大合作方向：深化政策溝通、深化抗疫合作、推動經濟復甦、攜手應對挑戰、擴大人文交流、踐行多邊主義。

吉里巴斯總統兼外長馬茂、斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬、湯加首相圖伊奧內托阿、紐埃總理兼外長塔格拉吉、巴布亞紐幾內亞外長埃奧、萬那杜外長阿蒂、密克羅尼西亞聯邦外長埃利伊薩、所羅門群島外長馬內萊、薩摩亞總理兼外長代表斯特里克蘭、太平洋島國論壇秘書長普那等與會。

王毅說，2018年11月，習近平主席同建交太平洋島國領導人成功集體會晤，商定建立相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，開闢了雙方全方位合作的新時代。中國同太平洋島國關係已成為不同地域、不同大小、不同制度國家間友好交往、團結合作的範例。

王毅表示，中國和太平洋島國相互尊重、平等相待；風雨同舟、共迎挑戰；互利共贏、共同發展；相知相親、互學互鑒，雙方關係不斷走向深入。中方願同島國抓住機遇，精誠合作，攜手打造更加緊密的全面戰略夥伴關係。

一是深化政策溝通。在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互理解和支持，維護國家主權和民族尊嚴，捍衛正當發展權益，攜手實現民族振興。建立中國—太平洋島國外長定期會晤機制。

二是深化抗疫合作。中方將繼續向島國提供疫苗和各類抗疫物資，建立中國—太平洋島國應急物資儲備庫，為「中國—太平洋島國抗疫合作基金」追加注資。共同抵制疫情政治化、溯源工具化、病毒標籤化，確保國際抗疫合作順利開展。

三是推動經濟復甦。匯集「全球發展倡議」合力，加快實現聯合國2030年可持續發展目標。中方將秉持正確義利觀，同島國高質量共建「一帶一路」，繼續向島國提供不附加任何政治條件的經濟技術援助。年內舉辦中國—太平洋島國漁業合作發展論壇，決定成立中國—太平洋島國減貧與發展合作中心，幫助島國加快實現自主可持續發展。

四是攜手應對挑戰。中方致力於全面有效實施《巴黎協定》，推動就發展中國家關心的適應、資金等議題取得新進展。中方決定成立中國—太平洋島國應對氣候變化合作中心，支持島國藍色太平洋倡議，將繼續資助太平洋區域環境規畫署。中方呼籲以公開、透明和負責任的方式審慎處理日本福島核事故汙染水處置問題，在同各利益攸關方達成一致前，不得啟動排放。

五是擴大人文交流。加強教育、文化、衛生、體育等領域交流合作。中方將繼續向島國提供政府獎學金，支持太平洋旅遊組織秘書處，支持地方省市同島國開展更多惠民生的合作項目。

六是踐行多邊主義。弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護髮展中國家的共同利益。美英澳開展核潛艇合作將帶來核擴散風險，衝擊《南太平洋無核區條約》，引發軍備競賽，損害地區和平穩定。中方願同島國一道，共同維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系和南太平洋無核區。

王毅強調，中國願本著構建人類命運共同體的理念，支持幫助島國加快自主發展，實現共同振興。只要我們齊心協力，中國同太平洋島國全面戰略夥伴關係必將迎來更加美好的明天，為雙方人民帶來更多福祉。

與會島國代表普遍認為此次會議十分及時和重要，贊同將外長會機制化。各方重申堅定奉行一個中國政策，支持中方維護自身核心利益。各方支持習近平主席提出的「全球發展倡議」，希望同中方加強治國理政經驗交流，深化共建「一帶一路」合作，推動雙方全面戰略夥伴關係邁上新台階。各方高度評價中方將疫苗作為國際公共產品，願繼續同中方加強團結抗疫，就堅持多邊主義、應對氣候變化等全球議題同中方加強溝通協作，維護發展中國家共同利益。

會議還提出並關注核汙染水排海問題，重申致力於維護國際核不擴散體系和南太平洋無核區。