《營建股》又退票 台開重挫近7％ 10:362021/10/22 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台開(2841)又發生300萬元退票，今日股價開低，重挫近7%。台開昨(21)日再次發生退票，累計未辦理清償註記退票一張，金額為300萬元。 證交所表示，台開先前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。 《期貨》三大期指齊揚 11月台指期開高62點 《美股掃瞄》連漲7日 標普500指數創新高 #台開 #退票 #重挫近 #營建股 #又發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買觸季線 海外引資概念股吸睛 04:102021/10/22 財經要聞 基本面撐腰 台股逢低可布局 04:102021/10/22 投資理財 英國防大臣警告北京：陸侵擾台防空識別區恐擦槍走火 09:312021/10/22 兩岸 陸委會：陳同佳投案 應由台港政府協商 04:102021/10/22 產業財經 《晨間解盤》主流股拉回買 落後股搶反彈(倫元投顧提供) 07:462021/10/22 財經 NCC促5G降價 業者：已夠便宜 04:102021/10/22 財經要聞 台開 再次發生300萬元退票 04:102021/10/22 證券．權證 高價股熱戰 台股再現十千金 04:102021/10/22 財經要聞 15年老戲重開箱 明華園把韓湘子變時尚 04:102021/10/22 藝文副刊 台股基金績優 2檔逾萬人賺到 04:102021/10/22 投資理財 因應陸監管變化 掌握A股潛力股 04:102021/10/22 投資理財 財經熱門新聞 航運殺到重傷 這大咖跳船認賠8500萬 水手心寒：連他都不玩了 - 財經 一代傳奇給投資人的告別信 2個字點破股市致富關鍵 - 財經 富邦金1紙公告曝玄機？傳出手花旗銀行 - 財經 - 工商 國民ETF也翻船！0056明除息1.8元 竟慘遭內資賣超6.8萬張 - 財經 國內汽車業十年來首見… 和泰調高起薪20％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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