台開(2841)又發生300萬元退票，今日股價開低，重挫近7%。台開昨(21)日再次發生退票，累計未辦理清償註記退票一張，金額為300萬元。

證交所表示，台開先前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，暨發生存款不足金融機構退票情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式在案。