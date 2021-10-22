美國初領失業救濟金人數再度刷新疫後低點，順勢引發投資人對美國聯準會 (Fed)升息時機的揣測，周四美國股四大指數漲多跌少，僅道瓊獨收低6.26點，標普500指數則連七漲寫新高。

台股今(22)日開漲10.81點、報在16900.32點，但權值股多半乏力，加權指數開高走低，出現日K連三黑，持續遭逢季線反壓，更一度回測到5日線附近，目前觀察重點在台股收盤能否繼續守穩5日線。

電子權值股今普遍弱勢，台積電(2330)開高震盪，股價位於平盤附近狹幅震盪，最高站上600元；聯電(2303)開低震盪、跌逾1%；鴻海(2317)下跌近1%。面板價格持續下滑，10月跌勢擴大，市調機構預期，下跌趨勢將延續至明年首季，面板族群全倒，友達(2409)、群創(3481)跌幅落在2%上下，彩晶(6116)下挫逾3%。

今除電子權值股走弱外，傳產權值代表航運、鋼鐵、塑化等族群亦修正拉回居多，盤面焦點集中在中小型題材股，包括元宇宙題材相關、整流二極體以及散熱等，成為盤面熱點。宏達電(2498)無懼公告業績持續虧損，盤中觸及漲停價53元。整流二極體德微(3675)盤中大漲7.2%，強茂(2481)、全宇昕(6651)均漲近1%。

IC設計千金股今亦有不錯表現，除昨漲停的力旺(3529)回檔外，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)盤初漲2.5%，信驊(5274)漲逾4%。

航運股今成交比重持續低迷、占比不到15%，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數拉回修正，盤中跌幅約2%，散裝航運裕民(2606)、新興(2605)盤中也均下挫逾3%。

分析師認為，美股企業財報釋出利多，帶動科技股領漲，台股電子股成交比重也持續上升，帶動指數反彈，不過上檔仍面臨季線及萬七關卡，成交量未能有效放大前，指數區間震盪，上檔空間不大，強勢族群輪動快速，操作難度高。通膨及縮減購債議題持續干擾資本市場，留意系統性風險，建議採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。