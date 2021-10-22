台中二選區台灣基進陳柏惟罷免案，即將在23日投票，民進黨副祕書長林飛帆表態力挺陳柏惟，對此，宅神朱學恒６問林飛帆，直言台灣發生許多事情，沒看見林飛帆出聲，結果要罷免一個失職失格的賭博說謊肇逃立委，怎麼林飛帆就出聲了。

林飛帆21日在臉書發文表示挺陳柏惟，宅神今（22日）在臉書發文說，疫情死了八百多人「你」不出聲；太魯閣號死了四十九人「你」不出聲；城中城燒死四十六人「你」不出聲；屏東潘妹妹被挖眼「你」不出聲；服務業餐飲業倒成一片「你」不出聲；房價創歷史新高年輕人買不起房「你」不出聲。結果一個失職失格的賭博說謊肇逃它黨立委要被依民主程序罷免，「你」就出聲了，朱譏諷，這到底是叫什麼島嶼天光？還是只有黑光？

大批網友也在宅神po文底下留言表示，「死多少人不重要，重點是半年後大家都忘了」、「這我完全能理解，現在九萬的工作不好找啊」、「背著民意，守住皇令，一窩蛀蟲，能有何用」、「這種眼中只有利益的政客，也是台灣的悲哀」、「笑死人，打開林的臉書，不是幫3Q講話，不然就是施打高端疫苗，再不然就是民進黨成立幾周年，最近的新聞真的是支字不提的」。