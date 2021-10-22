「雙11」即將到來，台灣三星電子今日宣布於11月1日至11月14日推出三星商城「Samsung Week雙11生日慶」，多重超殺優惠寵粉不手軟，包括A＋B自由配最高折11111元、LINE購物下單並以LINE Pay支付，全館最高17％回饋總少不了最期待的限量「1」字頭必搶商品，今年穿戴產品與行動電源統統有。

喜迎雙11生日慶，三星商城今年推出的精選商品組合限量回饋，涵蓋手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，A＋B區搭配選購最高折11111元。如最新摺疊機Galaxy Z Flip3 5G 8＋128GB版本搭配清新空氣小能手Samsung Cube 無風智慧清淨機，相當於不到8折打包帶回家，打造質感生活。

若喜歡在家享受影音娛樂的消費者，32型The Frame美學電視搭配27吋 Odyssey G7 1000R 曲面電競顯示器，不需3萬元即可入手，滿足一家多元需求，追劇、打Game都過癮；而追求高效多工族群也有福，可選擇Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi單機版本搭配Galaxy Watch4 44mm，多元商品自由選擇，升級三星生態圈就趁現在！

整個11月凡於LINE購物下單皆享7％回饋。11月10日至11月12日則加碼最高11％回饋無上限，若選擇LINE Pay支付滿3萬元再享3％ LINE Points回饋、刷中信LINE Pay卡再加碼3％。優惠層層疊加，相當於最高可享17％回饋。此外，選擇於三星智慧館取貨，再送三星聯名APUJAN時髦口罩。

每年雙11最令人心動的便是各種售價由「1」組合的驚喜價商品，三星做足準備犒賞星粉，11月1日至11月14日期間，提供每日精選商品11111元，或最高折11111元，如今年最新發表的智慧穿戴產品「Galaxy Watch4 40mm藍牙版及Galaxy Buds2周年慶組合」，直殺11111元即可入手，11月1日限量開賣。