新莊逆孫14刀砍死嬤搶36萬 逃花蓮前還先變裝去色情按摩

78歲楊江姓婦人21日下午4時許被發現身中14刀，倒臥在新北市新莊區自立街家中，緊急送醫後仍宣告不治，家中36萬餘元不翼而飛，警方鎖定楊婦的20歲李姓養孫涉有重嫌，他犯案後變裝、跑到色情按摩店消費再潛逃去花蓮，警方於於昨晚11時許在花蓮逮人，正進一步偵訊中。

據悉，楊婦育有2子、2女，李男為鄰居所生，孩提時期就由楊婦擔任保母負責照料，李男的生母精神狀況不穩定，16年前楊婦因小兒子未婚，將李男收為小兒子的養子，視如己出，但因為李男多次討錢、偷錢，最後被趕出家門。

警方21日晚間11時許至花蓮市區國聯四路與國聯五路口時，竟發現李男正在該路口的攤位購賣燒烤，警方立即當街逮捕李嫌。（翻攝）

楊婦的兒子21日遲遲無法聯繫上她，通知其他家人前往位於新莊區自立街住處查看，發現大門深鎖，破門一開門竟發現楊婦已倒臥血泊中且身上有明顯刀傷。

警方21日晚間11時許至花蓮市區國聯四路與國聯五路口時，竟發現李男正在該路口的攤位購賣燒烤，警方立即當街逮捕李嫌。（翻攝）

救護人員抵達時楊婦已無呼吸心跳，緊急送醫急救後仍宣告不治。警方發現，楊婦胸口有一處約3公分刀傷，應為致命傷，另外背部有多達13處刀傷，警員見狀都私下驚呼「怎麼這麼殘忍，到底有何深仇大恨？」

李男使用的凶器。（翻攝）

警方21日晚間11時許至花蓮市區國聯四路與國聯五路口時，竟發現李男正在該路口的攤位購賣燒烤，警方立即當街逮捕李嫌並帶回同行的游姓網友，警方發現李男得手約36萬餘元，但遭逮時身上僅剩下8萬餘元，已帶回新莊警分局進一步偵訊中。