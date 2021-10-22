39歲大陸鋼琴王子李雲迪21日晚間經北京市公安朝陽分局證實，他在北京嫖娼被捕，消息一出震驚音樂界，大陸官媒《人民日報》、《央視網》也陸續報導此消息，央視砲火全開表示李雲迪遭捕「完全是他自作孽」，強烈措詞立刻登上微博熱搜，受到網友熱烈討論。

北京市公安局朝陽分局昨晚間發表聲明，指出接到舉報有人在朝陽小區賣淫嫖妓，經警方調查後行政拘留違法人員陳某卉（女，29歲）、嫖客違法人員李某迪（男，39歲），大陸官媒《央視網》對此怒轟李雲迪，「顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身」。

官媒開轟李雲迪自作孽。(圖/翻攝自微博)

《央視網》強調：「遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！」痛批身為明星應該要潔身自愛，道義是法律尊嚴，但這些明星被捧上天早就「找不著北」了，「明星大腕即便做不到德藝雙馨，也不該淪落至此、自取其辱」。

官媒一番激烈評論立刻掀起熱議，「央視網評李雲迪完全是自作孽不可活」關鍵字還登上微博熱搜第一，還有不少網友留言附和，「強烈抵制劣跡藝人」、「這也能稱國際鋼琴家？」、「公眾人物更應該遵紀守法」、這些明星們都這麼放肆麼？！還是覺得自己就是那個漏網之魚！「又紅又專才是正道，只專不紅不如紅而不專」。