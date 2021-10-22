台中再傳接種高端第二劑疫苗後猝死個案！一名38歲女性，在8月27日接種高端疫苗第1劑後，10月2日接種高端疫苗第2劑，卻在10日出現嚴重痙攣、高燒等，經就醫發現是心肌炎，搶救7天後仍不治，這也是台中市打高端疫苗第二劑首例猝死病例。

台中市繼21日出現疑似接種疫苗新增5例死亡個案後，22日再新增三例接種新冠疫苗第二劑後猝死個案，其中這名38歲女性是最年輕個案，衛生局指出，該女過去曾有有急性腎損傷及低鉀血症病史，但都已恢復，且在8月27日接種高端疫苗第1劑並無異樣，但在10月2日接種高端疫苗第2劑後，10月10日出現嚴重痙攣、高燒等，就醫診斷就是急性心肌炎，住院搶救仍於10月16日死亡。

而另兩例疫苗注射死亡個案，分別為55歲無疾病史男性，在7月19日接種AZ第1劑，10月7日接種AZ第2劑後出現胸悶，10月20日因胸痛就醫，經診治無效死亡，死因為心肌梗塞。

另一位則是80歲有糖尿病、高血壓病史的阿嬤，她在7月4日接種莫德納第1劑，9月23日接種莫德納第2劑後當日即出現頭暈、上半身痠痛情形。未料10月15日頭部劇烈疼痛，診斷為自發性腦內出血併中樞衰竭等，經就醫診治療仍在10月18日死亡。

台中市衛生局統計，截至目前為止台中市新冠疫苗不良反應通報，AZ疫苗有700案，含死亡105案，而莫德納疫苗通報數計168案，含死亡24案，其中有兩例是注射第二劑後死亡，而高端疫苗通報數計46案，含死亡3案，BNT疫苗通報數計146案，含死亡2案。

衛生局強調，市府對於疑似疫苗接種後死亡個案，都會主動關懷並發放慰問金，尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。