今年臺北時裝週開幕秀上，以跨界為題展現5G科技打造的異地共演，也特邀JUST IN XX設計師周裕穎x藝術家江賢二、AUSTIN.W設計師吳日云x藝術家羅得嘉、C JEAN設計師簡君嫄 x藝術家陳景林與馬毓秀、#DAMUR設計師黃世舜x藝術家吳東龍、UUIN設計師劉子超、劉燕純、林宏諭x藝術家江凱群，以及INF設計師郭瑋x藝術家角斯（曾鼎元），等六組藝術家搭配六組台灣服裝設計師共同創作，並於ART TAIPEI 2021臺北國際藝術博覽會上，推出「時尚藝術跨界特區」，希望能共同將這些優秀的時尚設計師及藝術家一起推向國際舞臺。

ART TAIPEI 2021時尚藝術跨界特區_INF設計師郭瑋x藝術家角斯（曾鼎元）（ART TAIPEI提供）

其中今年以東奧戰袍名聲大噪的JUST IN XX周裕穎，為呼應藝術大師江賢二旅居巴黎、紐約、移居台東的創作生涯，以「旅人」為題命名本次聯名系列，本次服裝以江賢二的《百年廟》、《臺灣山脈》、《金樽》、《比西里岸之夢》等代表作，運用數位印花、緹花、浮紗、刺繡等手法重現於服裝中;而擅長將台灣文化、社會入題的INF設計師郭瑋，則以以《台灣妖怪地誌》聞名的藝術家角斯（曾鼎元）經典作品《魔神仔》、《黃色小飛俠》、《虎姑婆》、《鶯歌妖鳥》等角色，創作2022春夏副線「百鬼夜行」，藝術家筆下的角色融入品牌擅長的解構、具有日式風味設計中，以《黃色小飛俠》為例，是以日本浪人、藝伎的形象，結合多重線條組成的披肩呈現。

ART TAIPEI 2021時尚藝術跨界特區_#DAMUR設計師黃世舜x藝術家吳東龍。（ART TAIPEI提供）

ART TAIPEI 2021時尚藝術跨界特區_AUSTIN.W設計師吳日云x藝術家羅得嘉。（ART TAIPEI提供）

#DAMURx吳東龍的合作系列，則演繹出大師作畫時層層堆疊、佈局、最後完成作品的創作過程;AUSTIN.W吳日云x藝術家羅得嘉則以「不怕我和世界不一樣」為題，以雷射切割、同色線稿刺繡、透明壓克力異材質運用等，翻完十幅畫作;C Jean ×天染工坊合作系列，結合染織藝術，以曇花為題，闡述生命的本質；UUINx藝術家江凱群合作系列，以「台灣閃玉」為靈感，探索花蓮開採玉石的歷史，運用玉石紋理於服裝之中。另外，本次ART TAIPEI也邀請臺灣時尚設計師Isabelle Wen溫慶珠擔任此展區之藝術總監，讓藝術與時尚的組合呈現屬於臺灣獨特的創意與美學視角。