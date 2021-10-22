RB萊比錫 美籍主帥 傑西馬希 成績穩步向上（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[菲爾德@ RB萊比錫][10/23 (六) 21:30] [編號 766]

RB萊比錫近4場德甲不敗，本場遇上聯賽榜末的菲爾德，RB萊比錫應可勝出，保持不敗走勢之餘，可繼續改善聯賽排名。

RB萊比錫在本賽季改由美國籍總教練 傑西馬希 Jesse Marsch 執教後，經過季初的適應期後，球隊在近4場聯賽取得2勝2平不敗成績，排名也升上聯賽第8位。

RB萊比錫德甲雖只排第8，但有一點值得欣賞是球隊防守十分好，目前只丟了8球，失球球數子和衛冕的拜仁慕尼黑一樣，德甲之中第2少。進攻方面，法國中場 克里斯多福·恩昆庫 Christopher Nkunku 更是異軍突起，目前聯賽進了4球，是球隊在德甲的首席射手。

菲爾德情況跟英超諾里奇相似，升上頂級聯賽未曾一勝8戰1平7敗只得1分排名榜末之餘，得球是德甲第2少、丟球卻是第2多，本場遇上在德甲狀態回勇的RB萊比錫，看來隨時再敗一場。

推薦︰ <足球>766 菲爾德@ RB萊比錫 大小[總分] (小 3.5)；讓分 (RB萊比錫 (-1))

萊萬 繼續和 哈蘭德 爭奪射手榜第一名位置（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[霍芬海姆@拜仁慕尼黑][10/23 (六) 21:30] [編號 767]

拜仁慕尼黑在上星期的德甲榜首大戰，半場已領先對手勒沃庫森5球，最後也以5:1擊敗對方。拜仁勝出後，8戰6勝1平1敗19分續排榜首，但只領先第2位的多特蒙德1分。

拜仁最大的優勢始終是其強大攻力，球隊在聯賽目前8場進29球，平均每場進3.6球。其中前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 已進9球，跟多特蒙德的 Erling Haaland 厄林·哈蘭德 繼續並列射手榜榜首，本場面對霍芬海姆，萊萬多夫斯基 必定力爭進球。

霍芬海姆8戰3勝2平3敗排第9位，不過要留意是球隊攻力不弱，目前8戰進17球，是除了聯賽排名前3位球隊外，進球最多的球隊。如果認為拜仁勝出的賠率不理想，可考慮大小[總分] 大2.5甚至大3.5。

推薦︰ <足球>767霍芬海姆@拜仁慕尼黑 大小[總分] (大2.5)；讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))