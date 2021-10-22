運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬兔、鼠、蛇、馬、狗的人月底運勢很旺，他們遇貴人、遇喜事，好事不斷找上門，過著順心如意的日子。

▍1.生肖兔

屬兔人月底正值「六合貴人」、「正財大旺」之吉運，時來運轉，決策果斷很有前途，並且還有滾滾財源到來，事業上有很強的上進心，有機會結識貴人，生活事業都順心，收入提高，大把賺鈔票。

▍2.生肖鼠

屬鼠人月底正值「官星大旺」之吉運，事業運勢佳，無論哪個行業都是順順利利，夢想得到實現，積極經營可有滿意收穫，一切順利。上班族業務能力強，人緣好，事業上可充分發揮自己所長，大展身手。

▍3.生肖蛇

屬蛇人月底正值「食神吐秀」之吉運，財運事業都非常好，心情也非常好，思路變得清晰，頭腦特別靈活，人際關係融洽，賺錢比較輕鬆，只要好好把握機會就會有很大的突破，物質生活富裕，美好生活順利開啟。

▍4.生肖馬

屬馬人月底正值「三合貴人」之吉運，貴人相助，喜事連連，好運不斷。事業上將有很大的進步，能得到長官的支持，可以多多主動表現，離升職加薪不遠了。有貴人有好運，心中有什麼想法都可付諸行動，有望心想事成。

▍5.生肖狗

屬狗人月底正值「比肩幫身」之吉運，身邊的人會不斷伸出援手，凡事順順利利，非常幸運，特別有利於合夥做事，許多事情都能水到渠成，一切順利。生活中容易買到物美價廉的心儀好物，日子過得順風順水。

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